Андреев — о гражданстве легионеров: «Расстроен, что не могу лично обратиться к президенту»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о возможности получения паспорта РФ легионерами клуба.

— С паспортами легионеров все сложно, потому что нужно получить вид на жительство, 5 лет прожить и потом только можно говорить. Поэтому все усложняется.

— Но у Малкома и Клаудиньо не было пяти лет в России.

— У нас такого ресурса нет.

— То есть у «Зенита»...

— Я не знаю, у «Зенита» какой ресурс, у нас нет ресурса, чтобы быстро закрыть этот вопрос.

— Если специальным указом Президента РФ, такой запрос сделать?

— К сожалению, очень расстроен, что не могу лично обратиться к президенту, поэтому обсуждать нечего

На данный момент «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.