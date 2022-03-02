Агент Кайо: «Краснодар» освободил всех иностранцев до особого распоряжения»

Агент Кайо заявил, что «Краснодар» освободил всех иностранцев до особого распоряжения

Нето Хеновес, агент бразильского защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал о ситуации с легионерами в клубе.

«Краснодар» освободил всех иностранцев до особого распоряжения», — сказал агент «СЭ».

Сегодня, 2 марта, руководство «Краснодара» и главный тренер Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Под руководством немецкого специалиста команда не сыграла ни одного официального матча.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Антонюк.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

В 20-м туре, 7 марта, «быки» сыграют с «Уралом». Начало — в 14:00 по московскому времени.