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Сегодня, 19:50

Агент Кайо: «Краснодар» освободил всех иностранцев до особого распоряжения»

Агент Кайо заявил, что «Краснодар» освободил всех иностранцев до особого распоряжения
Данил Алешин
Корреспондент
Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»

Нето Хеновес, агент бразильского защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал о ситуации с легионерами в клубе.

«Краснодар» освободил всех иностранцев до особого распоряжения», — сказал агент «СЭ».

Сегодня, 2 марта, руководство «Краснодара» и главный тренер Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Под руководством немецкого специалиста команда не сыграла ни одного официального матча.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Антонюк.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

В 20-м туре, 7 марта, «быки» сыграют с «Уралом». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
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И В Н П +/- О
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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