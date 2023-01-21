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Бышовец — об отказе «Левски» играть с российскими командами: «Жалко, ведь отношения у нас между народами прежнее»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер Олимпийской сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отказ «Левски» от товарищеских матчей против российских команд на сборах в ОАЭ.

«Печально от наших отношений, от братушек болгар. Я хорошо знаю болгарский футбол с тех времен, когда мы играли с ними. Часто бываю в Болгарии и смотрю матчи. Конечно, жалко, тем более что отношения между нашими народами — именно народами, не правительствами — остались на прежнем уровне. Не испытываешь никакого дискомфорта», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Изначально «Левски» планировал три встречи с командами из России — с «Краснодаром» 17 января, со «Спартаком» 22 января и с «Уралом» 31 января.

11 января болельщики болгарского клуба выступили против проведения товарищеских матчей с российскими командами.

13 января «Краснодар» объявил об отмене матча против команды из Софии, который должен был пройти 17 января.

20 января «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

21 января «Левски» также сообщил «Уралу» об отказе от товарищеского матча на тренировочных сборах, который должен был состояться 31 января.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
2-й тайм

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Левски
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

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