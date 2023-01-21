Бышовец — об отказе «Левски» играть с российскими командами: «Жалко, ведь отношения у нас между народами прежнее»

Бывший тренер Олимпийской сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отказ «Левски» от товарищеских матчей против российских команд на сборах в ОАЭ.

«Печально от наших отношений, от братушек болгар. Я хорошо знаю болгарский футбол с тех времен, когда мы играли с ними. Часто бываю в Болгарии и смотрю матчи. Конечно, жалко, тем более что отношения между нашими народами — именно народами, не правительствами — остались на прежнем уровне. Не испытываешь никакого дискомфорта», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Изначально «Левски» планировал три встречи с командами из России — с «Краснодаром» 17 января, со «Спартаком» 22 января и с «Уралом» 31 января.

11 января болельщики болгарского клуба выступили против проведения товарищеских матчей с российскими командами.

13 января «Краснодар» объявил об отмене матча против команды из Софии, который должен был пройти 17 января.

20 января «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

21 января «Левски» также сообщил «Уралу» об отказе от товарищеского матча на тренировочных сборах, который должен был состояться 31 января.