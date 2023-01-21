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Сегодня, 09:22

«Левски» в письме «Уралу» назвал причину отказа от товарищеского матча

Виталий Косик
Корреспондент
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Болельщики «Левски».
Фото Global Look Press

Контрольный матч «Урал» — «Левски» на тренировочных сборах в ОАЭ был отменен из-за давления болгарских болельщиков на клуб, сообщает пресс-служба уральской команды.

Игра должны была пройти 31 января на сборах в ОАЭ, позже болгарский клуб сообщил, что матч не состоится.

«В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков». Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», — написано в сообщении пресс-службы «Урала».

Ранее «Левски» также известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча на зимних сборах в ОАЭ. Московская команда сыграет против АГМК из Узбекистана.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/kontrolnyj-match-s-levski-v-dubae-ne-sostoitsya
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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