«Краснодар» объявил об отмене матча против «Левски»

«Краснодар» не сыграет в товарищеском матче против «Левски», сообщает пресс-служба «быков».

«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных матчах будет сообщено дополнительно», — написано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что руководство болгарского клуба планирует отменить товарищеские матчи против российских клубов во время зимних сборов из-за негодования болельщиков.

Встреча команд должна была пройти 17 января на первой части зимних сборов в Дубае.

Также у болгарского клуба были запланированы встречи с «Спартаком» (22 января) и «Уралом» (31 января).