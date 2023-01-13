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Сегодня, 11:42

«Краснодар» объявил об отмене матча против «Левски»

Виталий Косик
Корреспондент
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Краснодар Арена.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» не сыграет в товарищеском матче против «Левски», сообщает пресс-служба «быков».

«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных матчах будет сообщено дополнительно», — написано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что руководство болгарского клуба планирует отменить товарищеские матчи против российских клубов во время зимних сборов из-за негодования болельщиков.

Встреча команд должна была пройти 17 января на первой части зимних сборов в Дубае.

Также у болгарского клуба были запланированы встречи с «Спартаком» (22 января) и «Уралом» (31 января).

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=143176
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Левски
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Крылья Советов

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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Торпедо М

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