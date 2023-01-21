Александр Тихонов заявил, что современных российских футболистов интересуют только деньги

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о российских футболистах.

«В российском футболе еще очень долго не будет таких звезд, как Стрельцов, Иванов, Игорь Нетто, Яшин и так далее. Вот это были футболисты! При нынешней спортивной системе это просто невозможно. А как только такие ребята появятся, они сбегут. Их тут же продадут в Европу, и мы останемся на том же уровне. Проблема в нашей системе — пока мы ее не изменим, у нас такие футболисты не вырастут. Современных российских игроков интересуют только деньги», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд на международную арену.