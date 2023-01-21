Metaratings: «Зенит» следит за 22-летним вратарем «Кайрата» Устименко
«Зенит» следит за 22-летним вратарем «Кайрата» Данилом Устименко, сообщает Metaratings.ru.
Ранее клубы заключили договор о сотрудничестве, в том числе в сфере селекционной работы и переходов игроков.
Контракт Устименко с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
На счету Устименко 45 матчей за основную команду «Кайрата», 16 из которых он отыграл «на ноль»
Источник: Metaratings
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|1
|47-7
|42
|
2
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|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
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|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
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|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
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|5
|5
|7
|20-25
|20
|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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