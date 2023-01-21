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Metaratings: «Зенит» следит за 22-летним вратарем «Кайрата» Устименко

Руслан Минаев
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«Зенит» следит за 22-летним вратарем «Кайрата» Данилом Устименко, сообщает Metaratings.ru.

Ранее клубы заключили договор о сотрудничестве, в том числе в сфере селекционной работы и переходов игроков.

Контракт Устименко с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

На счету Устименко 45 матчей за основную команду «Кайрата», 16 из которых он отыграл «на ноль»

Источник: Metaratings

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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