Metaratings: «Зенит» следит за 22-летним вратарем «Кайрата» Устименко

«Зенит» следит за 22-летним вратарем «Кайрата» Данилом Устименко, сообщает Metaratings.ru.

Ранее клубы заключили договор о сотрудничестве, в том числе в сфере селекционной работы и переходов игроков.

Контракт Устименко с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

На счету Устименко 45 матчей за основную команду «Кайрата», 16 из которых он отыграл «на ноль»