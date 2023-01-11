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Сегодня, 18:34

Болельщики «Левски» выступили против проведения товарищеских матчей с российскими клубами

Мария Гусева
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Болельщики болгарского «Левски» выступили против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами на учебно-тренировочных сборах в Дубае, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sportal.

«Левски» запланировал три встречи с командами из России — с «Краснодаром» 17 января, со «Спартаком» 22 января и с «Уралом» 31 января.

После недовольства фанатов «Левски» рассматривает возможность выйти на эти матчи в желто-синих цветах, а также продемонстрировать флаг в поддержку Украины перед играми.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Локомотив

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