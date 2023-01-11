Болельщики «Левски» выступили против проведения товарищеских матчей с российскими клубами

Болельщики болгарского «Левски» выступили против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами на учебно-тренировочных сборах в Дубае, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sportal.

«Левски» запланировал три встречи с командами из России — с «Краснодаром» 17 января, со «Спартаком» 22 января и с «Уралом» 31 января.

После недовольства фанатов «Левски» рассматривает возможность выйти на эти матчи в желто-синих цветах, а также продемонстрировать флаг в поддержку Украины перед играми.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.