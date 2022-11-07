Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец похвалил вратарей «Зенита» Михаила Кержакова и Даниила Одоевского за публичную поддержку защитника Дмитрия Чистякова.

«Тот факт, что одноклубники публично вступились за Чистякова, делает им честь. Вместе с тем уверен, что произошедшее никак не повлияет на микроклимат в коллективе. Это всего лишь единичный эпизод. На мой взгляд, профессиональную оценку ситуации должен дать главный тренер Сергей Семак. Окончательное решение остается за ним», — заявил Бышовец RT.

Ранее со словами поддержки в адрес одноклубника выступили голкиперы Даниил Одоевский и Михаил Кержаков.

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.