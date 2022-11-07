Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:25

Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец похвалил вратарей «Зенита» Михаила Кержакова и Даниила Одоевского за публичную поддержку защитника Дмитрия Чистякова.

«Тот факт, что одноклубники публично вступились за Чистякова, делает им честь. Вместе с тем уверен, что произошедшее никак не повлияет на микроклимат в коллективе. Это всего лишь единичный эпизод. На мой взгляд, профессиональную оценку ситуации должен дать главный тренер Сергей Семак. Окончательное решение остается за ним», — заявил Бышовец RT.

Ранее со словами поддержки в адрес одноклубника выступили голкиперы Даниил Одоевский и Михаил Кержаков.

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1071048-byshovec-kerzhakov-odoevskiy-chistyakov
Анатолий Бышовец
Дмитрий Чистяков
Михаил Кержаков
ФК Зенит
Даниил Одоевский
1
Читайте также
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Сотникова спрятала бойфренда, но показала ребенка. Олимпийская чемпионка впервые стала мамой
Машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине под Херсоном
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Гришин: «Никакого кризиса у ЦСКА нет, команда играет хорошо»
Первый тренер Чистякова: «Договорной матч? Бред галимый»
Газзаев считает, что для Дзюбы переход в «Торпедо» был бы большим риском
Канчельскис сравнил «Зенит» с «Арсеналом» 2004 года: «Может, будет сезон без поражений»
Радченко — об ошибках Сафонова: «Ему нужно действовать проще, не мудрить»
Боков — об ошибке Чистякова: «И я сам в свои ворота забивал»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Горшков: «У руководства «Зенита» наверняка были какие-то причины, чтобы убрать Чистякова из состава»
Первый тренер Чистякова: «Договорной матч? Бред галимый»
ЦСКА не рассматривает вариант с приглашением защитника «Зенита» Чистякова
Стрепетов: «Если лидеры дадут гарантию, что продолжат играть за «Зенит» — здорово, но мы должны быть готовы к любому повороту событий»
Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит дерби с ЦСКА
Полузащитник «Динамо» Макаров пропустит матч с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гришин: «Никакого кризиса у ЦСКА нет, команда играет хорошо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости