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Гайич — об эпизоде в матче 13-го тура: «Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об эпизоде с полузащитником Романом Зобниным в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Зобнин заявил, что я поступил неправильно, и в том моменте должен был быть фейр-плей? Ха-ха, а какое тогда правильное решение?

Тогда соперник должен был первым выбить мяч, однако он продолжил игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру. Но это был не тот момент, когда я должен выбить мяч и остановиться", — приводит «РБ Спорт» слова Гайича.

Напомним, что на 17-й минуте матча Зобнин демонстративно поднял руки, предлагая Гайичу остановить игру, так как два футболиста лежали на поле. Однако игрок ЦСКА проигнорировал этот призыв и продолжил голевую атаку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/milan-gaich-zobnin-dolzhen-by-l-pervy-m-vy-bit-myach-no-on-prodolzhil-igru/
Милан Гайич
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ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
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 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
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 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
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 - : -
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Урал – Факел
 - : -
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 - : -
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Торпедо – Зенит
 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
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