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Михаил Кержаков поддержал Чистякова: «Все домыслы и слухи, что окружают тебя, просто неприемлемы»

Михаил Кержаков поддержал защитника питерцев Дмитрия Чистякова
Руслан Минаев
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Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал защитника питерцев Дмитрия Чистякова.

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации человека.

Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» — написал голкипер на своей странице в соцсети.

Пост Михаила Кержакова. Фото Соцсети
 
 

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

 

Дмитрий Чистяков
Михаил Кержаков
ФК Ахмат
ФК Зенит
3
11
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

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 6 1 2
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