Бышовец — о возможном назначении Карпина в «Динамо»: «Воспользоваться таким шансом абсолютно нормально»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

— Есть информация, что Карпин может оказаться в «Динамо». Насколько это будет удачный союз в контексте совмещения со сборной России?

— Мы можем говорить о том, что совмещение «Ростова» со сборной России прошло довольно плодотворно. Мы увидели новых молодых игроков, и команда была конкурентоспособной. Возможности «Динамо» очень большие, поэтому считаю, что воспользоваться таким шансом — абсолютно нормально. С другой стороны, задачи, которые будут стоять перед ним в новом клубе, уже не просто участие.

2 июня «СЭ» сообщал, что Карпин проведет первую тренировку в качестве главного тренера «Динамо» 16 июня. В случае подписания контракта специалист будет получать 2-2,5 миллиона евро в год.