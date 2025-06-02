Карпин проведет первую тренировку в «Динамо» 16 июня
Валерий Карпин проведет первую тренировку в качестве главного тренера «Динамо» 16 июня. Ожидается, что клуб объявит о назначении Карпина в период с 11 по 15 июня.
Карпин согласовал трехлетний контракт с «Динамо» и получил разрешение РФС на совмещение тренерских постов. 6 июня сборная России проведет товарищеский матч с Нигерией в Москве, а 10 июня — с Белоруссией в Минске.
По данным «СЭ», в случае подписания контракта 56-летний специалист будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро в год.
В данный момент специалист приступил к формированию своего штаба, в который точно войдет работающий в данный момент в клубе Сергей Паршивлюк.
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