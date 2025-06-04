Мовсесьян — один из кандидатов на должность спортивного директора «Зенита»

Как стало известно «СЭ», в качестве одного из основных кандидатов на пост спортивного директора «Зенита» рассматривается Андрей Мовсесьян.

В это межсезонье клуб из Санкт-Петербурга намерен возродить эту должность, которая отсутствовала с апреля 2021 года, когда ее покинул испанец Хавьер Рибалта.

У Мовсесяна есть богатый опыт селекционной деятельности: с 2012 по 2024 год он работал в системе ЦСКА скаутом, главным скаутом и спортивным директором.