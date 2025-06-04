Футбол
4 июня, 22:12

Агент Роналдо анонсировал уход форварда из «Ростова»

Руслан Минаев
Нападающий «Ростова» Роналдо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент нападающего «Ростова» Роналдо Жулио Сезар Гранжа заявил, что форвард покинет клуб.

«Мы уходим из «Ростова», но на данный момент мы еще не закончили этот процесс. Готов ли игрок перейти в топ-клуб РПЛ при наличии предложения? Это зависит не только от Роналдо», — цитирует агента Metaratings.ru.

24-летний бразилец в прошлом сезоне забил 6 мячей и сделал 4 голевых паса в 36 матчах. Контракт Роналдо с «Ростовом» истекает летом 2028 года.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
  • SuperDennis

    Даже не знаю, хорошо это или плохо. Во второй половине сезона практически не отмечался результативными действиями, хотя и был игроком стартового состава.

    05.06.2025

  • Millwall82

    одногий Абилардо за 50 тыщ рублей покидает Ростов-на-Дону, как шутил на момент его перехода в Сельмаш "Роналдо из Левски" звучит как порнофильм, ну такой себе футболист, грязный Комли повыше уровнем будет.

    04.06.2025

  • Fanatico

    Контракт Роналдо с «Ростовом» истекает летом 2028 года. вперед и с песней ! денюшки только пускай заплатят клубу все причасные

    04.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да , что то растаскивают Ростов . Жаль , если так. ((

    04.06.2025

