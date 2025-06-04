Агент Роналдо анонсировал уход форварда из «Ростова»

Агент нападающего «Ростова» Роналдо Жулио Сезар Гранжа заявил, что форвард покинет клуб.

«Мы уходим из «Ростова», но на данный момент мы еще не закончили этот процесс. Готов ли игрок перейти в топ-клуб РПЛ при наличии предложения? Это зависит не только от Роналдо», — цитирует агента Metaratings.ru.

24-летний бразилец в прошлом сезоне забил 6 мячей и сделал 4 голевых паса в 36 матчах. Контракт Роналдо с «Ростовом» истекает летом 2028 года.