Агент Роналдо анонсировал уход форварда из «Ростова»
Агент нападающего «Ростова» Роналдо Жулио Сезар Гранжа заявил, что форвард покинет клуб.
«Мы уходим из «Ростова», но на данный момент мы еще не закончили этот процесс. Готов ли игрок перейти в топ-клуб РПЛ при наличии предложения? Это зависит не только от Роналдо», — цитирует агента Metaratings.ru.
24-летний бразилец в прошлом сезоне забил 6 мячей и сделал 4 голевых паса в 36 матчах. Контракт Роналдо с «Ростовом» истекает летом 2028 года.
Источник: Metaratings.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|
2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|- : -
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|28.02
|14:30
|Динамо Мх – Рубин
|- : -
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|- : -
|28.02
|19:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|1.03
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|16
|1
|6
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
