Сутормин — о своем будущем в «Зените»: «Лучше к руководству обратиться»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о своем будущем в клубе.

— Много слухов о вашем уходе из «Зенита». Что вам известно?

— Пока лучше к руководству обратиться, думаю, там дадут более четкий ответ.

— Насколько вам интересно менять прописку?

— Посмотрим, надо будет отталкиваться от руководства. Как оно будет, увидим еще.

— В «Рубине» сменился спортивный директор. Идут ли какие-то переговоры?

— Не могу уже сказать. Тут надо к руководству и агенту обратиться.

Ранее спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переговорах по возможному трансферу Сутормина.