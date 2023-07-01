Бакаев предположил, почему «Спартак» поздравил его с днем рождения
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал то, что «Спартак» поздравил его с днем рождения.
Сегодня, 1 июля, россиянину исполнилось 27 лет.
— Удивлен тому, что «Спартак» тебя поздравил с днем рождения?
— Из-за этого я не хочу интервью давать (смеется).
— «Спартак» не поздравил Федуна, Глушакова, а тебя поздравил.
— Не удивило. Почему должно удивить? Я 15 лет в клубе провел.
— Но ушел в «Зенит».
— Все равно, думаю, клуб благодарен за мою работу, за то, что я выкладывался и был честен. Так что это нормально.
— А из бывших одноклубников кто-то поздравил?
— Да, много кто поздравил.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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