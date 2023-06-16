В «Рубине» рассказали о продолжающихся переговорах по Сутормину

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по возможному трансферу полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Можем ли увидеть Сутормина в следующем сезоне в «Рубине»? Работаем над этим вопросом. Переговоры идут», — сказал Сафонов «СЭ».

29-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Сутормин сыграл в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.