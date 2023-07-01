Семак оценил дебют Гойло и Ду Кейроса за «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют вратаря Никиты Гойло и полузащитника Ду Кейроса за команду в матче предсезонного турнира «Кубок PARI Премьер» против «Нефтчи» (3:1).
— Хорошая игра для контрольного матча — по движению, по интенсивности игра нам понравилась, — сказал Семак на пресс-конференции. — Мы хотели, чтобы ребята сыграли по 60-70 минут. Не хотели травм, и этого удалось избежать.
— Сегодня дебютировали два футболиста. Что вы скажете об игре Никиты Гойло и Ду Кейроса?
— У Никиты не так много работы было за исключением пенальти, фланговых передач. Будем смотреть за его состоянием. А Ду Кейрос хорошо сыграл, учитывая длительный перерыв — он с апреля не выходил на поле.
Гойло — воспитанник «Зенита», но до этого он играл лишь за молодежную команду и дубль сине-бело-голубых. В сезоне-2022/23 голкипер выступал за «Пари НН» на правах аренды.
Ду Кейрос прибыл в расположение российского клуба из «Коринтианса» 23 июня. Футболист стал частью сделки по трансферу форварда Юри Алберто в бразильскую команду в январе 2023 года.
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6
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11
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12
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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