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Алексей Стукалов возглавил «Уфу»

12:40
Алексей Стукалов (слева) и Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Алексей Стукалов (слева) и Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
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«Уфа» объявила о назначении главным тренером команды Алексея Стукалова.

Как сообщает официальный Twitter клуба из Башкортостана, 37-летний специалист подписал контракт с клубом до июня 2023 года.

Прошлым местом работы Стукалова был «Велес», в котором он работал с 2019 года. Специалист покинул столичный клуб 8 апреля. В «Уфе» Стукалов занял место Рашида Рахимова, который покинул команду 3 апреля.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками.

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