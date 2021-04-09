Алексей Стукалов возглавил «Уфу»

«Уфа» объявила о назначении главным тренером команды Алексея Стукалова.

Как сообщает официальный Twitter клуба из Башкортостана, 37-летний специалист подписал контракт с клубом до июня 2023 года.

Алексей Стукалов — новый главный тренер ФК «Уфа»!



Специалист подписал контракт с нашей командой до июня 2023 года ??



Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом «Уфа». pic.twitter.com/yOq2zMPrVD — ФК УФА (@UfaFc) April 9, 2021

Прошлым местом работы Стукалова был «Велес», в котором он работал с 2019 года. Специалист покинул столичный клуб 8 апреля. В «Уфе» Стукалов занял место Рашида Рахимова, который покинул команду 3 апреля.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками.