Алексей Стукалов возглавил «Уфу»
12:40
«Уфа» объявила о назначении главным тренером команды Алексея Стукалова.
Как сообщает официальный Twitter клуба из Башкортостана, 37-летний специалист подписал контракт с клубом до июня 2023 года.
Алексей Стукалов — новый главный тренер ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) April 9, 2021
Специалист подписал контракт с нашей командой до июня 2023 года ??
Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом «Уфа». pic.twitter.com/yOq2zMPrVD
Прошлым местом работы Стукалова был «Велес», в котором он работал с 2019 года. Специалист покинул столичный клуб 8 апреля. В «Уфе» Стукалов занял место Рашида Рахимова, который покинул команду 3 апреля.
После 24 туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками.
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