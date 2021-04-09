Бистрович заявил, что не собирается уходить из ЦСКА после аренды в Турции

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Касымпашу», заявил о намерении вернуться в Россию летом и бороться за место в основном составе армейцев.

«Аренда была нужна мне в основном из-за молодежного чемпионата Европы, чтобы поддерживать форму и иметь возможность выступить на турнире. У меня новый контракт с ЦСКА, летом я вернусь в Москву и буду биться за место в основе», — приводит Podravski слова Бистровича.

Бистрович перешел в «Касымпашу» в январе 2021 года, на его счету 3 результативных передачи в 12 матчах за турецкий клуб.