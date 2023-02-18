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Сегодня, 17:09

Алексей Попов: «Малком и Клаудиньо никогда не будут биться за Россию. Это все сказки и выдумки»

Алина Савинова
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Бывший «Амкара» Алексей Попов высказался о скором получении российских паспортов игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Мне думается, нам они не нужны, а «Зениту» нужны, чтобы не считаться легионерами. Только с этим могу связать данную историю, чтобы на их места можно было купить других легионеров. Это очень хорошие футболисты, но если у них будет достойное предложение, например, из Бразилии с зарплатой на 20 процентов меньше, они с удовольствием перейдут туда. Все доказал своим отношение игрок ЦСКА Марио Фернандес, который ушел типа по личным соображениям, но в итоге подписал контракт и спокойно играет в Бразилии. Естественно, легионеры никогда не будут причислять себя к патриотам и биться за Россию. Это все сказки и выдумки», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-malkom-i-klaudin-o-nikogda-ne-budut-bit-sya-za-rossiyu/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Алексей Попов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
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 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

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Спартак

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