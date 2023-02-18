Филимонов считает оправданным решение «Спартака» продлить контракт с Гильермо Абаскалем

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов высказался о решении руководства московского клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Не просто результаты, видно игру, видно, что Абаскаль хочет от футболистов, что игроки воспринимают его идеи. Я думаю, что это такой хороший симбиоз, с этой точки зрения решение о продлении контракта оправдано. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, как тренер сможет провести вторую часть чемпионата, как будет улучшать игру, двигаться к чемпионству», — приводит ТАСС слова Филимонова.

13 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Абаскалем до лета 2025 года.

По итогам 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.