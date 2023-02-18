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Сегодня, 17:34

Филимонов считает оправданным решение «Спартака» продлить контракт с Гильермо Абаскалем

Алина Савинова
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов высказался о решении руководства московского клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Не просто результаты, видно игру, видно, что Абаскаль хочет от футболистов, что игроки воспринимают его идеи. Я думаю, что это такой хороший симбиоз, с этой точки зрения решение о продлении контракта оправдано. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, как тренер сможет провести вторую часть чемпионата, как будет улучшать игру, двигаться к чемпионству», — приводит ТАСС слова Филимонова.

13 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Абаскалем до лета 2025 года.

По итогам 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/17084525
Александр Филимонов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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