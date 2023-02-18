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Сегодня, 17:02

Абаскаль рассказал, как продвигается для него изучение русского языка

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как продвигается изучение русского языка.

«Процесс идет. Когда человек приезжает в новую страну, он пытается понять культуру, понять людей и, конечно, язык. Мы с помощниками прилагаем определенные усилия в этом направлении. Но еще важнее понять культуру, понять, как людям мыслят.

Я благодарен всему персоналу, который нам помогает. Нам все время что-то подсказывают. Кто-то даже учит испанский, в результате чего мы еще больше сближаемся. Такой культурный обмен позволяет нам становиться ближе», — сказал Абаскаль клубному YouTube-каналу.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с командой до лета 2025 года.

Отмечается, что испанский специалист подписал контракт с командой на новых условиях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cREyJOB2tFw
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
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 - : -
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