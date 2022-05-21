Алексей Березуцкий: «Мое будущее в ЦСКА? Клуб и я сделаем выводы по окончании сезона»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Сегодня, 21 мая армейцы разгромили «Ростов» (4:0) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мое будущее? Читал, что писали недавно, это абсолютная неправда. Но все выводы клуб и я сделаем по окончании сезона. Контракт у меня до конца сезона, в ближайшее время будут интересные новости. Хочется выразить огромную благодарность болельщикам, поддерживали нас и на выезде, и дома. Они наш 12-й игрок. Спасибо ребятам за самоотдачу сегодня. Турнирных больших задач не стояло, но были другие важные события, ребята проявили себя как большие молодцы. Личные итоги сезона подводить не буду. В таблице не то место, которые мы должны занимать. Надо было попадать хотя бы в тройку», — сказал Березуцкий.

Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года. По итогам сезона-2021/22 армейцы заняли пятое место в таблице РПЛ.