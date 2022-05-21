Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Сочи» над «Динамо» (5:1) в рамках 30-го тура Тинкьофф РПЛ.

«Сочи» в этом сезон выступил блестяще. Второе место — абсолютно по игре. Это одна из тех команд, которая играет в современный футбол на протяжении всего сезона. Вне зависимости от соперника. У них есть свой рациональный и эмоциональный футбол. Это коллектив сильных по духу бойцов. «Динамо» вторую часть сезона провалило. Я уже об этом говорил», — сказал Колосков «СЭ».

«Сочи» занял второе место по итогам сезона, «Динамо» — третье.