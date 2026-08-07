Самедов о переходе Даку в «Спартак»: «Большие игроки приходили и раньше, но получалось не у всех»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» оценил переход в клуб нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

«Сильный трансфер. Это один из лучших нападающих последних сезонов в нашей стране. Безусловно, это усиление, причем очень даже хорошее. Как это сыграет на результатах команды? Сложно сказать. Большие игроки приходили и раньше, но получалось не у всех. В любом случае на бумаге смотрится отлично», — сказал Самедов «СЭ».

Красно-белые объявили о переходе 28-летнего форварда 6 августа. Он подписал трехлетний контракт и будет выступать под 19-м номером.

Даку играл за «Рубин» с лета 2023 года. Форвард в общей сложности провел за казанскую команду 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

(Давид Петросян)