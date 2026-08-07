Наумов о возможном переходе Батракова в «Галатасарай»: «Это не тот клуб, который подойдет Алексею»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника команды Алексея Батракова в «Галатасарай».

Ранее агент 21-летнего россиянина Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ», что «Локомотив» получил письмо от «Галатасарая» о намерении вступить в переговоры.

«Я думаю, что «Галатасарай» не тот клуб, который подойдет Батракову. Алексею не надо спешить, не надо цепляться за первое попавшееся предложение. Не нужно спешить и пороть горячку. Нужно продолжать прогрессировать в «Локомотиве», развиваться, а потом обязательно придет достойное предложение. У Батракова только началась футбольная жизнь», — сказал Наумов «СЭ».

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.