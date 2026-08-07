Самедов считает, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство в этом сезоне.

«Это именно тот сезон, в котором «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» и стать чемпионом, сто процентов. Команда является одним из фаворитов в борьбе за титул. Для этого совпадает абсолютно все. Опять же, чтобы быть более уверенными в этом, нужно время», — сказал Самедов «СЭ».

По итогам двух туров «Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. В 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром» 9 августа.

(Давид Петросян)