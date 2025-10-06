Футбол
Сегодня, 15:47

Источник: Игнашевич, Кержаков и Федотов — в шорт-листе «Оренбурга» на пост нового главного тренера

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Оренбург» составил шорт-лист на должность нового главного тренера команды, сообщает Sport24.

По информации источника, на место претендуют Александр Кержаков, Владимир Федотов и Сергей Игнашевич, вариант с которым больше всего привлекает руководство «Оренбурга».

Клуб 5 октября объявил об увольнении Владимира Слишковича, который возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года.

Владимир Слишкович.Слишкович покинул «Оренбург». У команды в этом чемпионате ни одной домашней победы

После 11 матчей «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в РПЛ.

Источник: Sport24
  • Saiga-спринтер

    Игнаш и троебьющий из когорты тренерских недоучек, Федот - просто тренерское дерьметцо. Не ахти какой выбор собрались делать южноуральцы.

    06.10.2025

    • Шикунов рассказал, как может измениться «Спартак» после смены генерального директора

    Мостовой призвал не убирать Станковича: «Увольняли уже после первого тура»
