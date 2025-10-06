Источник: Игнашевич, Кержаков и Федотов — в шорт-листе «Оренбурга» на пост нового главного тренера
«Оренбург» составил шорт-лист на должность нового главного тренера команды, сообщает Sport24.
По информации источника, на место претендуют Александр Кержаков, Владимир Федотов и Сергей Игнашевич, вариант с которым больше всего привлекает руководство «Оренбурга».
Клуб 5 октября объявил об увольнении Владимира Слишковича, который возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года.
После 11 матчей «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в РПЛ.
Источник: Sport24
Новости