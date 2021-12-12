«Рубин» удалил большинство клубных соцсетей
После поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ большая часть аккаунтов «Рубина» в социальных сетях оказалась неактивной. Для команды Леонида Слуцкого это третье поражение подряд. В следующем туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом».
На данный момент открывается страница «Рубина» Вконтакте и Youtube-канал, где при этом исчезли все видео. Не открываются страницы в Facebook, Twitter, Instagram и Tik Tok.
Казанский клуб занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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