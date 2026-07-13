«Родина» не будет применять логотип Лебедева

В пресс-службе «Родины» ответили на вопрос «СЭ» о возможной смене логотипа команды.

«Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева. Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева. Опубликованный в сети логотип не будет применяться нашим клубом», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее студия Артемия Лебедева выложила концепт нового логотипа «Родины», на разработку которого ушло 115 дней.