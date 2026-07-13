«Зенит» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало товарищеского матча

«Зенит» и «Динамо» Махачкала сыграют в товарищеском матче 13 июля

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в товарищеском матче в понедельник, 13 июля. Встреча пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала покажет «Зенит-ТВ» на официальном сайте петербургского клуба и в официальной группе «ВКонтакте».

Следить за событиями встречи «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Команды уже встречались в контрольном матче 1 июля 2026 года. Тогда «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.