Александр Дюков: «Мне неизвестно о желании Егорова подать в суд на Гинера»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС сказал, что не знает о желании главы комитета судейства и инспектирования РФС Александра Егорова подать в суд на президента ЦСКА Евгения Гинера.

— Было прямое обвинение Александра Егорова в коррупции со стороны Евгения Гинера. Будет ли какое-то расследование со стороны РФС?

— У нас чисто футбольная юрисдикция, мне ничего неизвестно о желании Егорова пойти в гражданский суд. Это его личное дело. Если я буду подавать в суд на основании того, что пишут обо мне, у меня не останется времени на работу. (Дмитрий Гирин)