«Акрон» и «Динамо» Махачкала объявили стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Акрона» и «Динамо» Махачкала на матч 27-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Джурасович, Джаковац, Дзюба, Беншимол.

«Динамо»: Магомедов, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Аззи, Зинович, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Агаларов, Касинтура.