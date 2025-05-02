Футбол
2 мая, 17:19

Семшов готов войти в новый тренерский штаб «Динамо»: «Пойду с удовольствием»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист «Динамо» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей готовности возглавить бело-голубых.

«У меня не будет предложения от «Динамо». Понимаю, что никто меня никуда сейчас не позовет. Если у меня нет предложений из ФНЛ, какое «Динамо»? Я реалист. Если меня позовут помощником в тренерский штаб, то я только за. Это не чужой мне клуб. Пойду с удовольствием», — сказал Семшов «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • fell62

    Сиплый ,кому ты нужен )))

    03.05.2025

  • kpmanager

    зачем... Игореша душнила... ной в студии...

    02.05.2025

  • Врн36

    Твоё место в студии матч тв, да это под вопросом, два слова связать не можешь. Какой из тебя тренер?

    02.05.2025

  • suomi257

    этот Семшов здесь не пригодился!!!

    02.05.2025

  • bond1951

    а кто это.............возьмите и меня...........

    02.05.2025

  • jonnio

    Этому хоть куда-нибудь к корыту влезть, то Торпедо гнобил, требовал истинного торпедовца назначить в руководство, не прокатило, теперь вот в Динамо влезть бы

    02.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Кому нужен иуда? Хотя динамо одного пригрело уже, гусев также сбежал из «родного» клуба за длинным рублем

    02.05.2025

