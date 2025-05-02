Семшов готов войти в новый тренерский штаб «Динамо»: «Пойду с удовольствием»

Экс-футболист «Динамо» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей готовности возглавить бело-голубых.

«У меня не будет предложения от «Динамо». Понимаю, что никто меня никуда сейчас не позовет. Если у меня нет предложений из ФНЛ, какое «Динамо»? Я реалист. Если меня позовут помощником в тренерский штаб, то я только за. Это не чужой мне клуб. Пойду с удовольствием», — сказал Семшов «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.