«Локомотив» сыграет с «Оренбургом» в 27-м туре чемпионата России в субботу, 3 мая. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми события противостояния «Локомотив» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

03 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)

По итогам 26-ти туров премьер-лиги железнодорожники набрали 45 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Клуб из Оренбурга с 17 баллами располагается на 15-й строчке чемпионата.

