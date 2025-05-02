«Акрон» встретится с «Динамо» Махачкала в 27-м туре РПЛ в пятницу, 2 мая. Игра состоится на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Акрон» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

02 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)

По итогам 26-ти туров чемпионата России команда из Тольятти набрала 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Дагестанский клуб с 27 баллами располагается на 11-й строчке премьер-лиги.

