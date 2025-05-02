Бывший футболист «Динамо» и сборной Латвии Прохоренков умер на 49-м году жизни

Ушел из жизни бывший полузащитник московского «Динамо» Андрей Прохоренков, сообщает Латвийская футбольная федерация.

В конце 2024 года у экс-футболиста была обнаружена злокачественная опухоль. Для лечения его перевезли в Германию.

Прохоренков выступал за «Динамо» с 2004 по 2005 год. Он провел 6 матчей в составе бело-голубых, не отличившись результативными действиями.

Также на счету футболиста 4 гола в 34 матчах в сборной Латвии. Он отыграл три матча за национальную команду на Евро-2004.