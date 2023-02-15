Акинфеев высказался об игре и перспективах нынешнего ЦСКА
Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части большого интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру высказался об игре и перспективах нынешнего ЦСКА.
— Сейчас в ЦСКА строится новая команда. Вы в ней — главный хранитель победных традиций. Видите основания и перспективы для нового взлета до чемпионского уровня?
— Не знаю это словосочетание «строится команда», когда на протяжении нескольких лет у нас люди сначала приходят в аренду, потом уходят... Наверное, да, именно сейчас она действительно строится, но по поводу чемпионства думать пока рано. Нужно сделать акцент на какой-то костяк, и тогда уже будет понятно — сможем или не сможем. Все будет зависеть от нас. Последние годы показывают, что пока не можем.
— Этот чемпионат вы начали здорово, но потом «просели».
— Что-то еще можно вернуть, но по факту мы пока все равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает в том плане, что, если мечтаешь о чем-то, то к весне должен быть не на пятом месте, а хотя бы в тройке.
— Вы верите, что ЦСКА может стать чемпионом в оставшиеся годы вашей карьеры?
— Могу верить во что угодно. Но не знаю.
— У вас есть понимание, почему не получил развитие такой хороший старт? Почему так резко сдали, допустим, Карраскаль с Мединой?
— Не могу сказать, что они сдали. Не готов говорить так о людях, которые играют в ЦСКА. Валентиныч (Федотов) уже говорил, что реализация моментов оставляет желать лучшего. С «Нижним Новгородом» было полное преимущество в первом тайме, должны были 7:0 вести, а сыграли в итоге 2:2. Была статистика, что по нереализованным моментам ЦСКА на первом месте в лиге.
У нас практически в каждом матче такие ситуации! Домашняя игра с «Динамо», счет 1:1 — Гайич с трех метров не забивает! Все это выбивает из колеи. Ты не можешь забить, выигрышные матчи играешь вничью или проигрываешь, как во второй игре с «Нижним»: один угловой — и 0:1. Непонятных матчей в этом сезоне было очень много. Сложно понять, как это все перебороть.
Та же игра со «Спартаком». Хороший первый тайм, выходим на второй — и все переворачивается. Реально очень много очков недобрали. Думаю, выиграли бы три-четыре матча, которые должны были выигрывать, — и были бы в тройке.
На данный момент ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2