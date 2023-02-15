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Акинфеев высказался об игре и перспективах нынешнего ЦСКА

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части большого интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру высказался об игре и перспективах нынешнего ЦСКА.

— Сейчас в ЦСКА строится новая команда. Вы в ней — главный хранитель победных традиций. Видите основания и перспективы для нового взлета до чемпионского уровня?

— Не знаю это словосочетание «строится команда», когда на протяжении нескольких лет у нас люди сначала приходят в аренду, потом уходят... Наверное, да, именно сейчас она действительно строится, но по поводу чемпионства думать пока рано. Нужно сделать акцент на какой-то костяк, и тогда уже будет понятно — сможем или не сможем. Все будет зависеть от нас. Последние годы показывают, что пока не можем.

— Этот чемпионат вы начали здорово, но потом «просели».

— Что-то еще можно вернуть, но по факту мы пока все равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает в том плане, что, если мечтаешь о чем-то, то к весне должен быть не на пятом месте, а хотя бы в тройке.

Игорь Акинфеев. «Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

— Вы верите, что ЦСКА может стать чемпионом в оставшиеся годы вашей карьеры?

— Могу верить во что угодно. Но не знаю.

— У вас есть понимание, почему не получил развитие такой хороший старт? Почему так резко сдали, допустим, Карраскаль с Мединой?

— Не могу сказать, что они сдали. Не готов говорить так о людях, которые играют в ЦСКА. Валентиныч (Федотов) уже говорил, что реализация моментов оставляет желать лучшего. С «Нижним Новгородом» было полное преимущество в первом тайме, должны были 7:0 вести, а сыграли в итоге 2:2. Была статистика, что по нереализованным моментам ЦСКА на первом месте в лиге.
У нас практически в каждом матче такие ситуации! Домашняя игра с «Динамо», счет 1:1 — Гайич с трех метров не забивает! Все это выбивает из колеи. Ты не можешь забить, выигрышные матчи играешь вничью или проигрываешь, как во второй игре с «Нижним»: один угловой — и 0:1. Непонятных матчей в этом сезоне было очень много. Сложно понять, как это все перебороть.
Та же игра со «Спартаком». Хороший первый тайм, выходим на второй — и все переворачивается. Реально очень много очков недобрали. Думаю, выиграли бы три-четыре матча, которые должны были выигрывать, — и были бы в тройке.

На данный момент ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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