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Сегодня, 07:30

Акинфеев рассказал о своих отношениях с Игнашевичем и о том, «пихает» ли он сейчас молодежи в ЦСКА

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, был ли у него в действительности конфликт с защитником Сергеем Игнашевичем и как складываются его отношения с молодежью в ЦСКА.

— Кому из молодых в ЦСКА приходится сейчас «пихать» больше всех, а кому — меньше?

— Да уже не «пихаю». На тренировках подсказываю, могу прикрикнуть, если кто-то не бежит. А так — достаточно молодая, ровная команда. Думаю, что этот «пихач» им сейчас совершенно не нужен. Многие ребята пришли из дубля, сейчас с нами тренируются; есть легионеры, которые этого никогда не понимали и не понимают. Теперь все более спокойно, лояльно. Сейчас можно увидеть, что, когда в наши ворота забивают гол, просто беру мяч из ворот и выбиваю его на центр.

Игорь Акинфеев. «Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

— Раньше намного больше эмоций было?

— Конечно! Когда братья Игнаш играли, надо же поругаться, подраться на поле! Нас это подстегивало. И они понимали, что не должны меня подводить, и я — их. Тем более мы все вместе и в сборной России играли.

— С Игнашевичем вы правда конфликтовали? Сейчас-то уже можно говорить.

— У нас были совершенно нормальные отношения. Это вообще выдуманная история! У нас, как и у всех футболистов, были какие-то разногласия на поле. И с братьями Серега ругался. Но сейчас мы вне поля можем спокойно пообщаться, поздравляем друг друга с праздниками.

Игорь Акинфеев
Сергей Игнашевич
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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