Акинфеев о Слуцком: «Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешел, поэтому может стебать всех»
Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о том, как относится к последним событиям в жизни бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и его шуткам в свой адрес.
— Леонид Слуцкий на этот раз у вас ничего спрашивать не стал, но я вспомнил его пожелание вам через «СЭ» в конце 2012 года. «Желаю Игорю сыграть абсолютно все матчи «на ноль». Давно известно, что для него 0:0 лучше, чем победа 2:1. А в жизни желаю ему быть чуточку добрее ко всему окружающему миру». Про 0:0 и 2:1 это правда или стеб вашего бывшего тренера, известного своей склонностью к юмору?
— Это было давно и неправда! Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешел, поэтому может стебать всех. Есть матчи, которые ты действительно играешь хорошо, но не можешь выиграть. Бывает такое, что 0:0 для меня более приемлемо, чем 1:1.
Все это может выглядеть смешно, но для меня как для вратаря главное — оборона. А есть матчи, которые играешь, как с «Мордовией» — 6:4. С одной стороны, была радость от победы, а с другой — я был зол из-за своей ошибки, потом Марио удалили... Игра пошла наперекосяк. Мы выиграли, три очка, в чемпионате нам это помогло, но счет 6:4... Если бы мы победили 3:2, был бы намного довольнее. С годами выиграть 3:1 или 3:2 для меня, конечно, стало лучше, чем 0:0.
— А добрее к окружающему миру вы, по совету Слуцкого, стали?
— Конечно! Леонид Викторович это оценил. Правда, всячески обходит меня стороной. Всегда.
— Почему?
— Не знаю, у него спросите!
— Сам Слуцкий, судя по некоторым его высказываниям, с тех пор стал злее. Уж по отношению к судьям — точно. Что бы вы сегодня ему пожелали?
— Леонид Викторович в топе на самом деле! Пожелаю ему все делать в том же духе. Отдыхает сейчас на полную катушку, отошел немножко от футбола. Очень интересно было посмотреть его в «Плюшках», в «Коммент.Шоу». Он может и посмеяться, и мысли при этом озвучить интересные. На данном этапе времени он все делает правильно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2