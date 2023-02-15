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Акинфеев о Слуцком: «Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешел, поэтому может стебать всех»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Леонид Слуцкий и Игорь Акинфеев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о том, как относится к последним событиям в жизни бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и его шуткам в свой адрес.

— Леонид Слуцкий на этот раз у вас ничего спрашивать не стал, но я вспомнил его пожелание вам через «СЭ» в конце 2012 года. «Желаю Игорю сыграть абсолютно все матчи «на ноль». Давно известно, что для него 0:0 лучше, чем победа 2:1. А в жизни желаю ему быть чуточку добрее ко всему окружающему миру». Про 0:0 и 2:1 это правда или стеб вашего бывшего тренера, известного своей склонностью к юмору?

— Это было давно и неправда! Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешел, поэтому может стебать всех. Есть матчи, которые ты действительно играешь хорошо, но не можешь выиграть. Бывает такое, что 0:0 для меня более приемлемо, чем 1:1.

Все это может выглядеть смешно, но для меня как для вратаря главное — оборона. А есть матчи, которые играешь, как с «Мордовией» — 6:4. С одной стороны, была радость от победы, а с другой — я был зол из-за своей ошибки, потом Марио удалили... Игра пошла наперекосяк. Мы выиграли, три очка, в чемпионате нам это помогло, но счет 6:4... Если бы мы победили 3:2, был бы намного довольнее. С годами выиграть 3:1 или 3:2 для меня, конечно, стало лучше, чем 0:0.

— А добрее к окружающему миру вы, по совету Слуцкого, стали?

— Конечно! Леонид Викторович это оценил. Правда, всячески обходит меня стороной. Всегда.

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— Почему?

— Не знаю, у него спросите!

— Сам Слуцкий, судя по некоторым его высказываниям, с тех пор стал злее. Уж по отношению к судьям — точно. Что бы вы сегодня ему пожелали?

— Леонид Викторович в топе на самом деле! Пожелаю ему все делать в том же духе. Отдыхает сейчас на полную катушку, отошел немножко от футбола. Очень интересно было посмотреть его в «Плюшках», в «Коммент.Шоу». Он может и посмеяться, и мысли при этом озвучить интересные. На данном этапе времени он все делает правильно.

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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 - : -
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