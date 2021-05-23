Акинфеев включил в топ-3 футболистов чемпионата вратаря «Химок»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России, назвал в своей тройке голкипера «Химок» Илью Лантратова.

Топ-3 от Акинфеева — защитник ЦСКА Мариу Фернандес, форвард «Зенита» Сердар Азмун и Лантратов.

Ранее появилась информация об интересе к вратарю «Химок» со стороны ЦСКА, а также «Локомотива» и «Зенита».

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов ЦСКА. Фото «СЭ»

Год назад голкипер армейского клуба так же назвал лучшим в РПЛ одноклубника Фернандеса, на второе место поставил хавбека красно-синих Николу Влашича, а на третье — вратаря «Спартака» Александра Максименко.

В этом году Акинфеев стал вторым по популярности у игроков ЦСКА. Больше баллов от 10 одноклубников получил только Влашич, а сразу после вратаря идут Фернандес и Азмун.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».