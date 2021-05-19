Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Химках» заявили, что готовы отпустить Лантратова

09:30
Илья Лантратов. Фото ФК «Химки»
Илья Лантратов. Фото ФК «Химки»
Теги:

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о будущем вратаря команды Ильи Лантратова.

— Какова вероятность, что Лантратов уйдет? Говорят об интересе ЦСКА, «Локомотива» и «Зенита».

— Если будет хорошее предложение, мы обязательно дадим игроку развиваться. Это наша политика однозначно. Но предложение должно быть хорошим.

— Сейчас его нет?

— Они пока только в воздухе, «да, мы хотим», там, здесь — но пока конкретных писем нет.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

Полностью интервью с Сергеем Анохиным читайте на сайте «СЭ»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кажется, для сборной России скоро освободится супервратарь. Вот только нужен ли он на чемпионате мира?
«Ее накачали допингом». Швед оскорбил рекордсменку мира в прыжках в высоту
Кубок Стэнли, первый раунд: результаты матчей 19 мая
Предстоящий ЧМ — уже очень проблемный: нет звезд, заболела целая команда, а тренер британцев решил остаться дома

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы