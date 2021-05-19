В «Химках» заявили, что готовы отпустить Лантратова
09:30
Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о будущем вратаря команды Ильи Лантратова.
— Какова вероятность, что Лантратов уйдет? Говорят об интересе ЦСКА, «Локомотива» и «Зенита».
— Если будет хорошее предложение, мы обязательно дадим игроку развиваться. Это наша политика однозначно. Но предложение должно быть хорошим.
— Сейчас его нет?
— Они пока только в воздухе, «да, мы хотим», там, здесь — но пока конкретных писем нет.
(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)
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