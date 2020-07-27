Акинфеев включил спартаковца в тройку лучших игроков РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев включил одного футболиста «Спартака» в тройку лучших футболистов сезона. Им стал голкипер красно-белых — Александр Максименко.

Акинфеев поставил на первое место защитника армейцев Мариу Фернандеса, на второе — Николу Влашича, а на третье — вратаря «Спартака».

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков ЦСКА. Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ».