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Акинфеев включил спартаковца в тройку лучших игроков РПЛ

17:35
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Итоги голосования игроков ЦСКА. Фото "СЭ"
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев включил одного футболиста «Спартака» в тройку лучших футболистов сезона. Им стал голкипер красно-белых — Александр Максименко.

Акинфеев поставил на первое место защитника армейцев Мариу Фернандеса, на второе — Николу Влашича, а на третье — вратаря «Спартака».

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков ЦСКА. Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков ЦСКА. Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ».

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