Канделаки обратилась к Зареме Салиховой после ее выхода из совета директоров «Спартака»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале обратилась к жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой после ее выхода из совета директоров московского клуба.

Сегодня, 23 мая, Салихова в интервью «СЭ» объяснила свой выход из совета директоров «Спартака» и раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды.

«Московский «Спартак» — без сомнения, народный и самый популярный клуб в России. С огромной поддержкой болельщиков и сильным фанатским движением.

Зарема Салихова — женщина, которая в очередной раз поставила вопрос, ответ на который в России все еще не кажется очевидным: может ли в России женщина успешно заниматься управлением футбольного или любого другого профессионального клуба?



Более того, выйдя из совета директоров, Зарема показала себя человеком с независимой и принципиальной позицией. В этом нам — женщинам — тоже часто отказывают. А зря», — написала Канделаки.

Также Канделаки пригласила на разговор Салихову, чтобы обсудить перспективы развития российского футбола.