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Дуглас Сантос назвал лучшим в РПЛ себя, три одноклубника из «Зенита» не включили Дзюбу в топ-3

17:00
Зенитовец Дуглас Сантос и спартаковец Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Зенита». Фото «СЭ»
Зенитовец Дуглас Сантос и спартаковец Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поставил себя на первое место в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

По версии бразильца, в топ-3 в РПЛ вместе с ним входят полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и его одноклубник, хавбек Вендел.

10 других футболистов «Зенита», которые приняли участие в опросе, включили в свои тройки форварда питерского клуба Сердара Азмуна. Иранец — самый популярный по весу голосов у чемпионов России, он незначительно опередил партнера по атаке Артема Дзюбу.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Зенита». Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Зенита». Фото «СЭ»

Трое зенитовцев — помимо самого Дзюбы — не упомянули капитана сборной России. Вне своих топ-3 нападающего вместе с Дугласом Сантосом оставили защитник Деян Ловрен и форвард Малком.

Тройка Ловрена — полузащитник ЦСКА Никола Влашич, Азмун и форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия, а Малкома — Азмун, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и Влашич. Помимо бразильца, футболистов красно-белых никто в «Зените» не называл.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы