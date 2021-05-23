Дуглас Сантос назвал лучшим в РПЛ себя, три одноклубника из «Зенита» не включили Дзюбу в топ-3

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поставил себя на первое место в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

По версии бразильца, в топ-3 в РПЛ вместе с ним входят полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и его одноклубник, хавбек Вендел.

10 других футболистов «Зенита», которые приняли участие в опросе, включили в свои тройки форварда питерского клуба Сердара Азмуна. Иранец — самый популярный по весу голосов у чемпионов России, он незначительно опередил партнера по атаке Артема Дзюбу.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Зенита». Фото «СЭ»

Трое зенитовцев — помимо самого Дзюбы — не упомянули капитана сборной России. Вне своих топ-3 нападающего вместе с Дугласом Сантосом оставили защитник Деян Ловрен и форвард Малком.

Тройка Ловрена — полузащитник ЦСКА Никола Влашич, Азмун и форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия, а Малкома — Азмун, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и Влашич. Помимо бразильца, футболистов красно-белых никто в «Зените» не называл.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».