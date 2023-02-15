Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:34

Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» никакого чемпионства. Это иллюзия»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля до 2025 года.

«Продление контракта Абаскаля — это вопрос к клубу, мне до этого нет никакого дела. Сумма контракта мне тоже неинтересна, зачем вообще нам это обсуждать? Нужно говорить о футболе. Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

33?летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?
Трусова не стала отвечать на вопрос о нейтральном статусе для российских спортсменов
Стали известны подробности о состоянии Костомарова после ампутации кистей рук
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Российские и украинские футболисты подрались в отеле в Турции
СМИ узнали о несогласии кредиторов на отсрочку выплаты долга «Нафтогаза»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Акинфеев признался, что после ухода из сборной перестал читать спортивные новости
Шикунов — о пропуске Промесом сборов «Спартака»: «Ничего не поделаешь. Такая ситуация»
Акинфеев назвал свое фирменное блюдо и рассказал, как решился петь на публике
Акинфеев назвал самых важных тренеров в своей карьере
«Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева
В пресс-службе «Факела» рассказали о высоком спросе на абонементы на матчи клуба в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Если «Зенит» найдет забивного форварда, с ними будет трудно бороться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости