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Акинфеев поздравил Алексея Березуцкого с победным дебютом в качестве главного тренера ЦСКА

00:29
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после победы в первом туре Тинькофф РПЛ над «Уфой» (1:0) опубликовал пост в Instagram.

«Всех с началом сезона. А Алексея Владимировича — с победным дебютом», — написал Акинфеев.

ЦСКА победил «Уфу» на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил Антон Заболотный.

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Сергей Разин все материалы автора

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