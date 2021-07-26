Акинфеев поздравил Алексея Березуцкого с победным дебютом в качестве главного тренера ЦСКА
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после победы в первом туре Тинькофф РПЛ над «Уфой» (1:0) опубликовал пост в Instagram.
«Всех с началом сезона. А Алексея Владимировича — с победным дебютом», — написал Акинфеев.
ЦСКА победил «Уфу» на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил Антон Заболотный.
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