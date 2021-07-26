Акинфеев поздравил Алексея Березуцкого с победным дебютом в качестве главного тренера ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после победы в первом туре Тинькофф РПЛ над «Уфой» (1:0) опубликовал пост в Instagram.

«Всех с началом сезона. А Алексея Владимировича — с победным дебютом», — написал Акинфеев.

ЦСКА победил «Уфу» на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил Антон Заболотный.