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«Уфа» про неназначенный пенальти: «Ку-ку чемпионат стартовал!»

25 июля 2021, 23:58
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«Уфа» в своем Twitter выложила видеоповтор эпизода с неназначением пенальти в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

На 85-й минуте встречи в штрафной площади в единоборстве с защитником армейцев Виктором Васиным упал нападающий уфимцев Гамид Агаларов.

Арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота хозяев поля.

«Ку-ку чемпионат стартовал!», — говорится в сообщении «Уфы» в описании к видео.

ЦСКА — «Уфа»: почему Иванов не наказал армейцев пенальти?

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