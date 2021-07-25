«Уфа» про неназначенный пенальти: «Ку-ку чемпионат стартовал!»
25 июля 2021, 23:58
«Уфа» в своем Twitter выложила видеоповтор эпизода с неназначением пенальти в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).
На 85-й минуте встречи в штрафной площади в единоборстве с защитником армейцев Виктором Васиным упал нападающий уфимцев Гамид Агаларов.
Арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота хозяев поля.
«Ку-ку чемпионат стартовал!», — говорится в сообщении «Уфы» в описании к видео.
Ку-ку чемпионат стартовал! pic.twitter.com/eYow5Rsehq— ФК УФА (@UfaFc) July 25, 2021
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