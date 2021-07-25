«Уфа» про неназначенный пенальти: «Ку-ку чемпионат стартовал!»

«Уфа» в своем Twitter выложила видеоповтор эпизода с неназначением пенальти в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

На 85-й минуте встречи в штрафной площади в единоборстве с защитником армейцев Виктором Васиным упал нападающий уфимцев Гамид Агаларов.

Арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота хозяев поля.

«Ку-ку чемпионат стартовал!», — говорится в сообщении «Уфы» в описании к видео.

ЦСКА — «Уфа»: почему Иванов не наказал армейцев пенальти?